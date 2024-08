Festa della Poesia e una nuova antologia per Lorenzo Calogero

Melicuccà, in provincia di Reggio Calabria, ha organizzato dal 9 all'11 agosto una Festa della Poesia dedicata a uno dei suoi cittadini più illustri, Lorenzo Calogero, con lo scopo di fare riemergere un autore importante e ingiustamente dimenticato e anche quello di rilanciare a livello culturale il piccolo borgo immerso tra la Piana degli ulivi, l'Aspromonte e la Costa Viola che oggi conta solo 808 abitanti. Per celebrare il poeta scomparso nel 1961 sono stati coinvolti in una serie di eventi autori italiani e internazionali come Aldo Nove, Tiziano Scarpa, Vivian Lamarque, Gilda Policastro, Nicola Crocetti, Michele Caccamo, Giancarlo Cauteruccio, Vittorino Curci, Franca Mancinelli e molti altri poeti, musicisti, intellettuali, professori, artisti, attori e performer.

La kermesse, che si svolge tra il paese di origine del poeta e il comprensorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, viene curata dalle edizioni Lyriks con la direzione artistica di Nino Cannatà e Aldo Nove e la piena adesione dei familiari eredi di Calogero, e si avvale del sostegno del Comune di Melicuccà, con il patrocinio e il sostegno della Regione Calabria e della Città metropolitana di Reggio Calabria, e il patrocinio dei Comuni di Bagnara Calabra, Palmi, Villa San Giovanni e dell'agenzia per lo sviluppo locale Gal Batir.

L'evento clou è quello dell'11 agosto a Melicuccà, con la presentazione dell'antologia 'Lorenzo Calogero - Poesie scelte 1932-1960', a cura di Nino Cannatà, con la prefazione di Aldo Nove e la traduzione inglese di John Taylor, per le Edizioni Lyriks. Si tratta di una nuova edizione aggiornata, illustrata e contenente fotografie, manoscritti e disegni dell'autore calabrese, con alcune poesie e riflessioni in prosa inedite dai quaderni manoscritti del 1936 e del 1957 e nella copertina si può ammirare una 'cancellatura' originale di Emilio Isgrò, estratta da un'opera dedicata a Calogero realizzata per questa nuova edizione.

"Questo evento potrà portare benefici anche a livello educativo, coinvolgendo in un futuro gli istituti scolastici e creando programmi di studio e ricerca sulla poesia e la letteratura locale - ha detto il sindaco di Melicuccà, Vincenzo Oliverio - inoltre, favorirà l'inclusione sociale, offrendo uno spazio di espressione alle nostre comunità e ai gruppi sociali, rivitalizzando, le piazze e i luoghi storici del nostro Borgo".





