Minaccia l'ex compagna, divieto di avvicinamento

CORIGLIANO-ROSSANO, 30 LUG - Personale del Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia ha eseguito stamani la misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari, nei confronti di un uomo ritenuto autore di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna.

L'uomo, dopo la fine della relazione sentimentale, terminata nel luglio 2023, avrebbe minacciato gravemente la donna in svariate occasioni ponendo in essere vessazioni e rivolgendole frasi denigratorie. Minacce e insulti contenuti in messaggi scritti e accompagnati da audio condivisi su whatsapp. Alla donna sarebbero state rivolte minacce quali "Pagherai tutto pesantemente", "pagherai gli effetti della mus vendetta", "nessuna pietà" dopo le quali ha presentato denuncia contro l'uomo.

Subito sono scattate le indaginicoordinate dalla Procura di Castrovillari diretta da Alessandro D'Alessio, culminate con la richiesta di misura cautelare.

All'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato contestato il reato di atti persecutori con l'aggravante dell'utilizzo di strumenti informatici.



