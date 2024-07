In fiamme capannone raccolta e smaltimento rifiuti nel reggino

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è scoppiato nella notte a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, all'interno del capannone della ditta Ecopiana che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella Piana di Gioia Tauro. Non si registrano danni alle persone. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa sulle origini del rogo.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria e dei distaccamenti di Polistena, Palmi e Villa San Giovanni.

Il capannone, che occupa una superficie di 1000 metri quadrati, era adibito ad attività di raccolta, lavorazione e smaltimento di rifiuti organici. Le fiamme hanno interessato anche macchinari ed attrezzature nonché un mezzo utilizzato per la raccolta del materiale di scarto.

I vigili del fuoco stanno eseguendo tutti gli accertamenti per stabilire l'origine del rogo.



