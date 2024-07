Anas,dal 9 agosto chiusa galleria Sansinato direzione Catanzaro

Sarà i vigore a partire dalle 16 di venerdì 9 agosto - in concomitanta con l'avvio dei lavori di ammodernamento della galleria 'Sansinato' sulla Strada Statale 280 'Dei Due Mari" - la chiusura al traffico della canna in direzione Catanzaro. Lo comunica l'Anas.

"Il rilevante intervento di riqualificazione, per un investimento complessivo di 12 milioni di euro - è detto in una nota dell'azienda - restituirà l'importante opera di accesso alla città Capoluogo completamente risanata e riqualificata in termini sia strutturali che impiantistici, migliorando la sicurezza della circolazione e il comfort di guida. Per consentire l'esecuzione dell'intervento, la carreggiata in direzione Catanzaro rimarrà chiusa per tutta la durata dei lavori, con traffico consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, garantendo pertanto sempre una corsia per senso di marcia".

"Le modalità di cantierizzazione - si sottolinea nella nota dell'Anas - sono state condivise con gli enti territoriali competenti nella Prefettura di Catanzaro per la determinazione della viabilità alternativa e delle procedure di emergenza da adottare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA