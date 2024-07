Rigenerazione urbana, presentato studio di Ance Reggio Calabria

É stato presentato, nel corso di un convegno, lo studio "ReKap", predisposto dalla sezione di Reggio Calabria dell'Associazione nazionale costruttori edili, sul tema "Il sistema delle costruzioni verso il nuovo piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Scenari di cambiamento e innovazione per la rigenerazione urbana".

"È uno studio - ha detto il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio - che può rappresentare un esempio per le altre città del Paese nel campo della rigenerazione urbana. Uno studio importante che propone soluzioni veramente interessanti".

Lo studio "ReKap" è frutto di un trasferimento tecnologico tra AbitaLab, dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ed Ance sui temi della rigenerazione urbana e delle strategie di adattamento climatico. "Un 'Atlante', dedicato alla città di Reggio Calabria - ha detto, in apertura dei lavori, il sindaco della città dello Stretto, Giuseppe Falcomatà - che ci dice molto sulle tecniche di rigenerazione urbana, sull'approccio, sulla qualità dei materiali, sui progetti che stanno alla base dell'idea di un territorio che cambia, si rinnova e si rigenera".

"Si tratta di un Atlante digitale - ha spiegato Consuelo Nava, docente della facoltà di Architettura dell'università Mediterranea - applicabile anche in altre città. Abbiamo scelto di lavorare su un tema caro ad Ance nazionale, che è quello della rigenerazione urbana. Vi ha lavorato un gruppo di giovani, che sono le persone più giuste con cui discutere di cambiamento climatico e di investimenti territoriali proiettati nel futuro perché saranno loro i protagonisti di questa trasformazione. Il nostro studio sarà il nuovo paradigma di trasformazione urbana che sarà messo a disposizione di Ance anche per le sue politiche nazionali, per i tavoli di interlocuzione con gli enti e con tutti i soggetti che in questo momento stanno ragionando sulla rigenerazione urbana. Reggio Calabria, con i suoi 32 chilometri di costa, presenta un territorio molto variegato ed interessante e l'Atlante contiene una miriade di dati e di informazioni di particolare interesse".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA