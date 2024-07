Clochard morto nel bagagliaio di un pullman, decesso per caldo

CORIGLIANO-ROSSANO, 22 LUG - Dramma della povertà e della solitudine a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.

Il cadavere di un uomo, un senzatetto di nazionalità romena, è stato trovato nel bagagliaio di un pullman di linea parcheggiato nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

Il pullman in cui é stato trovato il cadavere é di proprietà di una scuola guida ed era fermo da alcuni giorni. A trovare il corpo senza vita, in avanzato stato di decomposizione, sono stati i poliziotti del Commissariato su segnalazione di alcuni passanti che avevano avvertito un cattivo odore provenire dall'interno del pullman.

Secondo quanto é emerso dai primi accertamenti del medico legale, l'uomo potrebbe essere deceduto a causa di un malore provocato dalla temperatura elevata regnante nello stretto locale in cui aveva trovato rifugio per dormire.



