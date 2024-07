Aveva in casa un'arma a forma di penna, arrestato un 34enne

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Cetraro dai carabinieri della locale Stazione con l'aiuto dei colleghi del Nucleo operativo e radiomobile e dello Squadrone eliportato "Cacciatori di Calabria" di Vibo Valentia.

Durante una perquisizione per la ricerca di armi, i militari hanno trovato, nascosta nel muro del bagno, una penna-pistola perfettamente funzionante e pronta all'uso.

L'arma clandestina, prodotta artigianalmente e nascosta in un altro oggetto con le fattezze e dimensioni di una biro, è particolarmente facile da occultare, ma altrettanto offensiva e pericolosa per le persone, soprattutto poiché trovata con un proiettile calibro 22 compatibile con la penna-pistola.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Paola, retta dal procuratore facente funzione Ernesto Sassano. L'arrestato è stato portato nella Casa circondariale di Paola.



