Tentato omicidio a Reggio Calabria, ferito un 51enne

Un uomo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco la scorsa notte a Reggio Calabria, nella periferia sud della città. La vittima, di cui al momento non si conosce il nome, ha 51 anni ed è stato colpito all'addome mentre si trovava in via Pio XI. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e la Squadra mobile che ha avviato le indagini coordinate dal sostituto procuratore Chiara Greco.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica della sparatoria attraverso le telecamere presenti nella zona.

In queste ore, inoltre, la mobile sta interrogando familiari e conoscenti della vittima che è stata trasportata al Gom di Reggio Calabria dove è stata ricoverata. Disposte alcune perquisizioni nei confronti di pregiudicati della zona. Al momento le notizie sono frammentarie, ma non si esclude che il tentato omicidio sia maturato negli ambienti della criminalità locale.

E' già noto alle forze dell'ordine il 51enne rimasto ferito la notte scorsa a Reggio Calabria. L'uomo, Massimiliano Sinisi, manovale, è ricoverato al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria in gravi condizioni e sarebbe in pericolo di vita

In particolare, secondo quanto si è appreso, è noto per fatti legati a percosse, minacce e violazioni alla legge sulle armi. Non risulta affiliato a cosche di 'ndrangheta anche se il suo nome compare in alcuni atti giudiziari riguardanti le cosche della zona sud di Reggio.

Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Reggio Calabria e la Squadra mobile sta cercando di ricostruire la dinamica dell'agguato e il contesto in cui è maturato il tentato omicidio.

