Movida a Catanzaro, denunciato il gestore di due locali pubblici

Il gestore di due locali pubblici della movida, all'interno dei quali erano in corso due distinti eventi di intrattenimento musicale danzante con la partecipazione di numerosi avventori, è stato denunciato per apertura di un locale di pubblico spettacolo senza apposita licenza da personale della Squadra di Polizia amministrativa della Questura di Catanzaro.

Nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo nei confronti di esercizi e locali pubblici, i poliziotti hanno effettuato dei controlli amministrativi nei due esercizi pubblici, entrambi gestiti dallo stesso titolare in località Giovino.

Al destinatario del provvedimento sono stati contestati, inoltre, alcuni illeciti amministrativi per aver organizzato intrattenimento musicale dal vivo senza la preventiva autorizzazione; per aver somministrato alimenti e bevande senza autorizzazione; per non aver installato l'apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico e, infine, per aver violato l'ordinanza del sindaco di Catanzaro che disciplina gli orari dell'attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi con diffusione di emissioni sonore.



