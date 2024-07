Vrenna, tribuna stadio sarà smontata nella prossima stagione

"La tribuna coperta dello stadio Ezio Scida verrà smontata nel corso della prossima stagione. A tale proposito, abbiamo inviato uno specifico cronoprogramma alla Soprintendenza". Lo ha detto il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, nel corso della presentazione del nuovo allenatore, Emilio Longo, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Lo stadio si trova nel contesto di un'area archeologica già esplorata negli anni 70 che rientra tra le zone nelle quali dovranno essere avviati prossimamente alcuni scavi nell'ambito del progetto "Antica Kroton". La tribuna centrale coperta, realizzata dopo la promozione del Crotone in serie A nel 2016, é ubicata proprio nell'area oggetto di scavo e, per questo motivo, la Soprintendenza archeologica di Crotone e Catanzaro ne ha ordinato la rimozione. La tribuna è, comunque, amovibile in quanto costruita tenendo conto delle prescrizioni impartite proprio dalla Soprintendenza nel 2016 per non danneggiare i reperti nel sottosuolo.

"Gli attuali locali adibiti a spogliatoi - ha aggiunto Vrenna - resteranno. Verrà eliminata solo la parte in ferro della tribuna, che sarà smontata quando il Crotone giocherà fuori casa. Sui tempi di realizzazione, comunque, non possiamo essere, al momento, più precisi perché dipendono dall'azienda che dovrà eseguire l'opera".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA