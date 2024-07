Università, Unical migliora posizione nella classifica Qs Europa

Ha scalato 28 posizioni, passando dal 375/mo al 347/mo posto, l'Università della Calabria nella classifica europea di qualità degli atenei stilata per la seconda edizione della Qs World University Ranking Europe.

L'edizione 2025 piazza il Politecnico di Milano, primo in Italia e al 38esimo posto nella classifica generale che comprende 684 università di 43 paesi. Quattro sono le università italiane classificatesi tra le prime 100 e 14 tra le prime 200.

L'Italia vanta in tutto 51 atenei classificati, di cui 24 in miglioramento (tra cui l'ateneo di Arcavacata di Rende), 2 stabili e 25 in calo. Le prestazioni che sono state prese in considerazione riguardano la reputazione accademica e quella presso i datori di lavoro, il rapporto docenti-studenti, le citazioni per pubblicazioni, le pubblicazioni per membro di facoltà, la rete di ricerca internazionale, le facoltà internazionali, gli studenti internazionali, gli studenti di scambio in entrata e quelli in uscita, la sostenibilità e i risultati occupazionali.



