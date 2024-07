Trentenne muore alcuni giorni dopo il parto, pm avvia indagine

Una donna di 30 anni è morta alcuni giorni dopo avere partorito nell'ospedale di Lamezia Terme il suo terzo figlio. La Procura della Repubblica lametina ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso.

La donna, secondo quanto si è appreso, ha partorito a metà giugno. Rientrata a casa ha iniziato ad avvertire dei malesseri per cui è tornata in ospedale dove è stata sottoposta a vari esami per accertare il perché. Ieri era in attesa di un intervento chirurgico all'addome quando le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate ed è morta.

Dopo il decesso, in ospedale si sono vissuti momenti di forte tensione tra i familiari della donna, di etnia rom, ed il personale sanitario. Sul posto si è reso necessario l'intervento della polizia per riportare la calma.

I familiari si sarebbero quindi rivolti ad un legale mentre il corpo è stato sequestrato ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.



