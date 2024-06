Ballottaggi, seggi aperti in 3 comuni Calabria chiamati al voto

Si sono regolarmente aperte le operazioni di voto nei tre comuni della Calabria interessati al turno di ballottaggio per le elezioni comunali. Si tratta di Vibo Valentia, unico capoluogo di provincia della regione interessato dalla consultazione, Montalto Uffugo e Gioia Tauro.

A Vibo Valentia si contendono la poltrona di sindaco Roberto Cosentino, dirigente della Regione Calabria, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, dal movimento "Indipendenza", fondato dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, e dalle liste civiche "Forza Vibo", "Oltre" e "Vibo Unica", ed Enzo Romeo, di professione dentista, che ha l'appoggio del Partito Democratico, del Movimento Cinque stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra e della lista "Progressisti per Vibo".

Romeo é stato il primo presidente della Provincia di Vibo Valentia, costituita nel 1992 insieme a quella di Crotone.

Al primo turno il candidato più votato è stato Cosentino, con il 38,4%, mentre Romeo ha ottenuto il 31,9%. Il candidato del Polo di centro, l'avvocato Franco Muzzopappa, che al primo turno ha riportato il 28,9 per cento, ha annunciato il suo sostegno ad Enzo Romeo.

A Montalto Uffugo i candidati a sindaco che hanno raggiunto il ballottaggio sono Biagio Faragalli, farmacista e già consigliere comunale, e Mauro D'Acri, ex consigliere regionale con delega all'Agricoltura. Faragalli, al primo turno, ha ottenuto il 49%, mentre D'Acri si é fermato al 42,4%.

A Gioia Tauro la contesa é tutta al femminile. Il ballottaggio vede contrapposte, infatti, due donne, Simona Scarcella e Maria Rosaria Russo, entrambe di area centrodestra. La prima, che fa l'avvocato e lavora all'Autorità portuale, ha ottenuto al primo turno il 39,2%, mentre Maria Rosaria Russo, dirigente scolastica, ha riportato il 35,5%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA