Ballottaggi, calo di votanti rispetto al primo turno

Registra un calo, rispetto al primo turno, la percentuale dei votanti alle 19 nei tre centri della Calabria interessati all'odierno turno di ballottaggio per le elezioni comunali.

A Vibo Valentia si è recato alle urne il 23,71 per cento degli aventi diritto rispetto al 37,25 del primo turno. A Montalto Uffugo la percentuale é del 25,22 a fronte del 36,44. A Gioia Tauro, infine, gli elettori che hanno espresso il loro voto sono stati il 27,40 per cento. Alla stessa ora, al primo turno, erano stati il 33,37.

Le urne si chiuderanno domani alle 14 e lo spoglio comincerà subito dopo.



