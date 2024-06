Mancuso, sui migranti è urgente l'intervento dell'Europa

"Sono profondamente addolorato e preoccupato per la tragedia avvenuta al largo delle coste calabresi, dove una cinquantina di migranti risultano dispersi a seguito del ribaltamento della loro imbarcazione.

Esprimo il cordoglio del Consiglio regionale della Calabria per le vittime e solidarietà ai superstiti, a cui non si mancherà di fornire la massima assistenza". Lo afferma, in una nota, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso.

"Oltre alle attenzioni più volte assicurate in ogni sede istituzionale - aggiunge Mancuso - è urgente che l'Europa intervenga con rapidità e decisione per prevenire le tragedie nel Mediterraneo. Chiediamo, soprattutto dopo il drammatico naufragio di Steccato di Cutro, un'azione risolutiva e in più direzioni, che preveda una maggiore collaborazione tra gli Stati membri per rafforzare i controlli e le operazioni di soccorso, nonché misure efficaci per contrastare il traffico di esseri umani. La Calabria e l'Italia non possono essere lasciate sole ad affrontare questa emergenza umanitaria".



