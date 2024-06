Claudio Bisio aprirà Magna Graecia Film Festival

Claudio Bisio aprirà la ventunesima edizione del Magna Graecia Film Festival, ideato e diretto da Gianvito Casadonte, in programma a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto. Madrina della manifestazione sarà l'attrice e cantante Clara Soccini, in arte Clara. Tra gli ospiti il Premio Oscar Tim Robbins, che il 2 agosto si esibirà in un concerto insieme al suo gruppo, i Tim Robbins and the Rogues Gallery Band.

"Attore, conduttore, doppiatore, scrittore e, all'occorrenza, cantante - é detto in un comunicato - Claudio Bisio ha esordito su un palco milanese all'alba degli anni '80 e da allora non ha più smesso. Diplomato nella Civica scuola d'arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano, ha percorso oltre quarant'anni di carriera, toccando tutti i maggiori settori artistici, teatro, televisione, editoria, cinema, doppiaggio e musica. Le più importanti esperienze televisive lo hanno visto capocomico e conduttore di Zelig, giudice di Italia's Got Talent, conduttore del Saturday Night Live italiano e del sessantanovesimo Festival di Sanremo. In un ricco e longevo percorso cinematografico, con oltre 40 film all'attivo, nel 2023 ha esordito alla regia con 'L'Ultima volta che siamo stati bambini', tratto dall'omonimo libro di Fabio Bartolomei. Nel film, che verrà presentato al pubblico del Magna Graecia il 27 luglio, Bisio racconta un surreale viaggio di formazione compiuto da tre bambini attraverso l'Italia logorata dal conflitto mondiale Nel prossimo autunno uscirà il suo primo romanzo 'Il talento degli scomparsi', edito da Feltrinelli".

"Il Festival, che prevede concorsi dedicati alle sezioni di Opere prime italiane e a quelle internazionali e di documentari, curate rispettivamente da Silvia Bizio e Antonio Capellupo - prosegue la nota - è sostenuto dal Ministero della Cultura; da Calabria Straordinaria, brand della Regione, assessorato al Turismo; da Calabria Film Commission; dal Comune di Catanzaro e dalla Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro il cancro. Le Colonne d'oro che saranno assegnate durante il Festival sono realizzate dal brand Gb Spadafora".



