Studio team Dulbecco sul 'New England Journal of Medicine'

Il team universitario di Anestesia e rianimazione dell'Azienda ospedaliero universitaria " Dulbecco" di Catanzaro approda sulle pagine del New England Journal of Medicine, importante rivista medica.

Tra gli autori di uno studio, denominato Protection, che ha coinvolto numerosi centri in tutto il mondo per un totale di quasi 3500 pazienti ci sono anche i professori dell'Università di Catanzaro Federico Longhini, Andrea Bruni ed Eugenio Garofalo.

"Lo studio, che ha già riscosso enorme successo nella comunità scientifica - è detto in una nota dell'Azienda - cambierà le regole del gioco nella gestione intraoperatoria dei pazienti a rischio di sviluppare insufficienza renale acuta. Ci si aspetta che lo studio, inoltre, rivoluzionerà le linee guida per il trattamento dei pazienti sottoposti a circolazione extracorporea. La ricerca è durata circa 3 anni, portando alla pubblicazione di risultati di elevata qualità scientifica, con una forte ricaduta in ambito sanitario al punto da attirare l'attenzione della più prestigiosa rivista scientifica in ambito biomedico al mondo".



