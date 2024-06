Occhiuto, da europee rinnovata spinta per mio governo regionale

"Avevo chiesto ai calabresi di dare, con il loro voto, più forza al mio governo regionale. Il voto delle europee in Calabria dimostra che i calabresi, dopo due anni e mezzo dall'inizio della nostra esperienza, hanno apprezzato il lavoro della coalizione di centrodestra e ci chiedono di andare avanti con rinnovata e maggiore convinzione".

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia sull'esito delle europee in Calabria.

"Per quanto riguarda l'esito delle elezioni nella nostra Regione - prosegue - Forza Italia con il 18% raggiunge un grandissimo risultato: raddoppiamo quasi il dato nazionale del movimento azzurro e siamo il secondo partito della Regione.

Giusi Princi, la mia vice presidente, diventa europarlamentare con quasi 84mila preferenze - più di 65mila prese in Calabria -, viene premiata una figura di grande valore che mi ha affiancato in questi due anni e mezzo di governo alla guida della Regione e che ora andrà in Europa a portare avanti le tante istanze dei nostri territori. Vorrei anche evidenziare che rispetto alle elezioni politiche del 2022 i partiti che compongono la mia coalizione regionale, compresa Azione, che in Calabria supera il 4%, migliorano i propri risultati. Sommando i voti di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Azione arriviamo a sfiorare il 52%. Ciò significa che dopo due anni e mezzo i partiti che sostengono il governo Occhiuto crescono tutti e sono maggioranza in Calabria. Stessa cosa non possono dire le opposizioni.

Crolla, rispetto alle politiche, il Movimento 5 Stelle, e il Partito democratico, che ha condotto una campagna elettorale avendo come unico argomento l'attacco sistematico e personale contro il presidente della Regione, registra uno dei risultati più bassi d'Italia".

"Il mio ringraziamento - afferma Occhiuto - va a tutti i calabresi, e poi al mio partito, a tutti i militanti, ai consiglieri regionali, al gruppo dirigente di Forza Italia, in particolare al nostro coordinatore, Francesco Cannizzaro, a tutti i coordinatori provinciali, per il grande lavoro svolto sul territorio in questi mesi e in questa campagna elettorale.

Questo voto mi fa sentire ancora di più la vicinanza dei calabresi e dà un'ulteriore spinta al governo regionale per sostenere le battaglie della Calabria sui tavoli nazionali con più vigore di prima.

Abbiamo un centrodestra più forte in Italia e un centrodestra più forte in Calabria. Sono certo che questa congiuntura ci metterà nelle condizioni di realizzare azioni sempre più positive, spingendoci ad andare avanti con determinazione e grande convinzione, soddisfatti del lavoro svolto fino ad oggi ma consapevoli del fatto che c'è ancora tantissimo da fare e che ci aspettano tanti obiettivi da realizzare nei prossimi anni".

"Un percorso - conclude Occhiuto - che ci accingiamo a fare insieme ai tanti calabresi che ci hanno mostrato concretamente la loro vicinanza e il loro incoraggiamento anche in questa tornata elettorale".



