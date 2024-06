In Calabria alle ore 12 affluenza per le europee al 19,35%

E' del 19,35% l'affluenza registrata in Calabria alle ore 12 per le consultazioni europee.

Ieri sera, alle 23, a chiusura dei seggi nella prima giornata, l'affluenza era dell'11,57%. A Catanzaro, Comune non interessato al voto delle amministrative, coloro che si sono recati al seggio sono stati il 18,92% (11,18 ieri sera) degli aventi diritto.

A Vibo Valentia, Corigliano-Rossano, Gioia Tauro e Montalto Uffugo, dove si vota anche per il Comune, l'affluenza alle ore 12 per le europee è stata, rispettivamente, del 38,34%, 39,17%, 35,45% e 38,77. Ieri sera alle 23 era stata del 25,57%, 25,46%, 22,46% e 24,17%.

Per le comunali, il dato complessivo regionale di affluenza è stato del 33,89. Ieri sera era stato del 21,77.

A Vibo, la partecipazione al voto per il Comune, è stata del 37,25% (24,84 ieri sera), a Corigliano-Rossano del 33,98% (22,17), a Gioia Tauro del 33,37% (21,13) e a Montalto Uffugo del 36,44 % (22,74)



