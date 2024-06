Maltrattamenti e atti persecutori, tre arresti nel crotonese

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Crotone a seguito di altrettanti distinti provvedimenti restrittivi per i reati di maltrattamenti e atti persecutori in ambito familiare.

A Crotone un 52enne è stato portato in carcere in esecuzione di un ordine emesso dall'Ufficio esecuzioni penali del Tribunale. L'uomo è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia perpetrati nell'arco di un ventennio.

Sempre in città un quarantenne è stato arrestato dai militari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura di Crotone a seguito di atti persecutori ripetuti e insistenti.

Infine un 38enne, residente a Isola di Capo Rizzuto, è stato arrestato con l'accusa di violenze fisiche e verbali attuate nei confronti della moglie anche in presenza dei loro figli minori.

L'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare è stato condotto in carcere.



