Sbalzato dalla moto finisce in un burrone, ferito

Sbalzato dalla moto è precipitato per circa 25 metri in un burrone. Ha riportato una probabile frattura ad una gamba un motociclista trentottenne soccorso dal Soccorso alpino e speleologico Calabria nel territorio di Morano Calabro.

L'intervento, attivato tramite la Centrale operativa del 118 di Cosenza, si è reso necessario dopo che il centauro è finito nell'anfratto mentre stava transitando lungo la strada provinciale 241 Ex Ss 19 delle Calabrie che da Morano Calabro porta in località Campotenese.

I tecnici della Stazione Alpina Pollino del Cnsas Calabria, sono intervenuti procedendo al recupero del trentottenne in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Castrovillari. L'uomo è stato poi consegnato all'equipe del 118 che ha prestato le prime cure necessarie. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e l'elicottero del servizio 118.



