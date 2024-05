Scoperti due lavoratori in nero, denunciato commerciante

Due dipendenti privi di un regolare contratto di lavoro - uno dei quali cittadino extracomunitario non in possesso dei requisiti di legge per l'impiego - sono stati scoperti in un locale pubblico di San Ferdinando dagli agenti della Squadra amministrativa del Commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro, coadiuvati da personale dell'Ispettorato del Lavoro di Reggio. Il titolare dell'esercizio commerciale dedito alla somministrazione di alimenti e bevande è stato denunciato e l'attività è stata sospesa.

Le irregolarità in materia di assunzione sono state scoperte nell'ambito dei controlli avviati in materia di sicurezza sul lavoro. A conclusione del controllo al titolare del locale è stata comminata una sanzione per oltre 10 mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA