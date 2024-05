Boss mafia turca era stato vittima di un'intimidazione a Crotone

Era stato vittima di un'intimidazione a Crotone Baris Boyun, il presunto boss della mafia turca arrestato stamattina nel viterbese. L'episodio risale al 18 marzo scorso, quando persone non identificate spararono alcuni colpi di pistola contro la porta d'ingresso della casa in cui Boyun si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Provvedimento restrittivo applicatogli perché accusato della detenzione di un'arma clandestina contestatagli dalla Squadra mobile di Milano, Boyun era arrivato a Crotone nell'ottobre del 2022 prima di andare via e tornarvi il 2 febbraio scorso per scontare la detenzione domiciliare nella casa della compagna. Nel corso della notte ignoti s'introdussero nel condominio in cui abitava Boyun e spararono quattro colpi di pistola contro il portone dell'appartamento, nessuno dei quali comunque ferì il boss turco e la compagna, che in quel momento erano a letto.

Dalle indagini della Polizia é emerso che Boyun avrebbe ricevuto a Crotone numerose visite e, malgrado fosse ai domiciliari avrebbe continuato a dirigere la sua rete criminale, con diramazioni in tutta Europa. Il giorno dopo l'intimidazione Boyun fu prelevato dalla Polizia e trasferito in un'altra località.



