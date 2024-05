L'Aia ha designato gli arbitri per le prime gare dei playoff di Serie B. Palermo-Sampdoria, in programma venerdì alle 20.30, sarà diretta da Colombo di Como (Lo Cicero-Mondin assistenti, IV uomo Collu, Var Mariani, Avar Meraviglia).

L'altra gara in programma sabato alle 20:30 tra Catanzaro e Brescia sarà invece arbitrata da Sozza di Seregno, coadiuvato da Del Giovane e Di Iorio (IV uomo Monaldi, Var Pairetto, AVar Serra).



