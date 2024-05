Consigliere regionale Calabria aderisce a Forza Italia

Il consigliere regionale della Calabria Antonello Talerico aderisce a Forza Italia e lascia il Gruppo misto dell'Assemblea legislativa. L'adesione di Talarico, che era già stato in passato un iscritto a Forza Italia, é stata presentata nel corso di un'iniziativa svoltasi a Gizzeria alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale del partito, ed il coordinatore regionale Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo alla Camera.

"Ritorno nell'alveo - ha detto Talerico - da cui era partita la mia esperienza politica. Non ho mai fatto parte di estremismi, né di sinistra né di destra. Avevo deciso di confluire in 'Noi moderati', ma è stato fisiologico ritornare in un partito che mi ha dato la possibilità di essere oggi nel Consiglio regionale della Calabria".

"Il passaggio di Talerico - ha detto il presidente Occhiuto - dimostra che Forza Italia è un partito molto attrattivo in Italia e ancora di più in Calabria. Talerico si è candidato a suo tempo al Consiglio regionale nella lista di Forza Italia e aveva già manifestato in passato simpatia verso il nostro partito. che rappresenta la sua casa naturale. Continuerà a lavorare in Consiglio regionale come bene ha fatto nell'ultimo periodo".

"Siamo fieri - ha commentato Cannizzaro - dell'adesione di Talerico a Forza Italia, un partito che cresce sempre più".





