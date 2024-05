In Calabria 20 bandiere blu, new entry la spiaggia di Parghelia

Sono 20 in Calabria - una in più rispetto alle 19 dell'anno scorso - le località balneari che potranno fregiarsi della Bandiera Blu 2024, il riconoscimento internazionale assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici. La regione, con la new entry Parghelia, centro costiero in provincia di Vibo Valentia che vede premiate le spiagge Costa dei Monaci/Bordila, La Grazia/Vardano, Michelino e La Tonnara, si pone al terzo gradino del podio nazionale per numero di vessilli, a pari merito con la Campania, dopo la Liguria al top con 34 e la Puglia (24).

A livello provinciale titoli confermati in provincia di Cosenza per Tortora (La Pineta/Fiume Noce); Praia a mare (Camping Internazionale/ Punta Fiuzzi); San Nicola Arcella (Arcomagno/Canale Grande Marinella); Santa Maria del Cedro (Chiatta in Ferro - Abatemarco); Diamante (Diamante Nord Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa); Rocca Imperiale (Marina di Rocca Imperiale); Roseto Capo Spulico (Lungomare); Trebisacce (Lungomare Sud Riviera dei Saraceni - Viale Magna Grecia); Villapiana (Villapiana Scalo, Villapiana Lido). Nel crotonese passano l'esame Cirò Marina (Punta Alice, Cervara/ Madonna di Mare); Melissa (Litorale Torre Melissa); Isola Capo Rizzuto (Le Castella). Per il catanzarese confermate Sellia Marina (Località Ruggero/San Vincenzo - Sena/Jonio - Rivachiara); Catanzaro (Giovino) e Soverato (Baia Dell'Ippocampo).

Oltre alla matricola Parghelia, la bandiera blu continua a sventolare a Tropea (Marina del Convento, Marina dell'Isola, Rocca Nettuno) mentre per il reggino confermate Caulonia (Lido); Roccella Ionica (Lido); Siderno (Litorale).

In Calabria segnalati anche due approdi turistici: il Porto delle Grazie di Roccella Jonica e la Darsena Turistica del Porto di Cetraro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA