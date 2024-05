Tifosi fanno togliere maglia a calciatori, indaga procura Figc

Il giudice sportivo della Lega Pro, Cosimo Taiuti, ha chiesto alla Procura Federale di fare chiarezza sul gesto dei calciatori del Crotone che, dopo la sconfitta a Picerno, costata loro l'eliminazione dal play off di Serie C, su invito dei tifosi si sono tolte le maglie. Al termine della gara, i calciatori del Crotone sono andati verso il settore ospite dello stadio di Picerno dove i tifosi hanno chiesto loro di togliersi le maglie in quanto "non degni di indossarle" contestando loro l'ennesima brutta prestazione stagionale.

Secondo il giudice sportivo "i fatti descritti nella relazione della Procura federale appaiono meritevoli di ulteriori approfondimenti istruttori in relazione al comportamento tenuto dai sostenitori della società Crotone nonché dallo Slo (il responsabile della tifoseria nominato dai club, ndr) e dai calciatori della medesima società".

Per questo il giudice "invita la Procura Federale a svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ascoltando lo Slo della società Crotone e, previa identificazione degli stessi, i calciatori che si sono spogliati delle maglie. Invita, inoltre, la Procura Federale ad effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti".



