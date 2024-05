In auto con pistola clandestina, un arresto nella locride

Era in auto con una pistola clandestina con annesso caricatore contenente dieci cartucce e un ulteriore involucro in plastica trasparente con altre 14 cartucce. Un quarantesettenne di Caulonia, con vari precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti del Commissariato Ps di Siderno.

L'uomo, fermato a Riace Marina a bordo del proprio veicolo per un controllo, è stato trovato in possesso dell'arma con il colpo in canna. La pistola, che è stata posta sotto sequestro, è poi risultata provento di furto.

Successivamente i poliziotti hanno effettuato una perquisizione all'interno dell'abitazione del quarantasettene trovandovi due carabine, un'altra pistola clandestina di calibro diverso con il relativo munizionamento e due involucri contenenti altre cartucce. Inoltre ,è stata scoperta e sequestrata anche una modica quantità di sostanza stupefacente.

Trovati anche alcuni bilancini elettronici.

L'arresto dell'uomo - denunciato in stato di libertà anche per detenzione abusiva di munizionamento e detenzione illegale di armi comuni da sparo, ricettazione e violazione delle norme sugli stupefacenti - è stato convalidato e si è disposta per lui la misura della custodia cautelare in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA