Accende fuochi pirotecnici vino ad abitazioni, denunciato

Avrebbe acceso illegalmente dei fuochi pirotecnici a pochissima distanza da abitazioni e luoghi alberati. Un ventenne di Crotone è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Stato con l'accusa di accensioni ed esplosioni pericolose.

I poliziotti, nel corso di un'ordinaria attività di controllo del territorio nel quartiere Acquabona, hanno sorpreso il giovane che aveva appena acceso una miccia collegata ad una batteria di fuochi pirotecnici creando, per il luogo in cui si trovava, una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica.

Dopo aver messo in sicurezza gli artifizi pirotecnici e proceduto al loro sequestro, gli agenti hanno denunciato l'autore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA