Nell'ospedale di Cosenza l'iniziativa "Laviamo le manine"

"Laviamo le manine" è l'iniziativa programmata per domani nel reparto di pediatria dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dall'Unità operativa "Rischio clinico" diretto da Ottavio Stefano, nell'ambito della Giornata mondiale per l'igiene delle mani, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità. La comunica la direzione dell'Azienda ospedaliera.

Alle ore 10 ai piccoli pazienti, ma l'iniziativa è rivolta anche ai bambini esterni, saranno illustrate le corrette modalità del lavaggio delle mani per prevenire le infezioni. I bambini saranno anche invitati, con modalità ludiche, ad una prova pratica, con verifica allo "scanner test", della corretta igienizzazione.

"La campagna dell'Oms 'Salva vite: igienizza le mani' - é detto in una nota - ha lo scopo di sensibilizzare a livello globale sull'importanza dell'igiene delle mani come strumento efficace di prevenzione delle infezioni e rafforzare la consapevolezza e l'impegno di tutti, e in particolare degli operatori sanitari, attraverso la diffusione di buone pratiche.

Piccoli gesti compiuti correttamente contribuiscono in maniera sostanziale a prevenire la diffusione di agenti patogeni.

L'igiene delle mani, infatti, è una procedura estremamente semplice, veloce e a basso costo, che ha però un'elevata importanza in ambito sanitario".



