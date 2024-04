Torna in Calabria il concorso internazionale dei madonnari

Si svolgerà dal 2 al 5 agosto a Taurianova (Reggio Calabria), la nona edizione del "Concorso Internazionale dei Madonnari - Città di Taurianova", evento ideato dall'Associazione Amici del Palco tesa a valorizzare l'arte antica dei madonnari. Anche quest'anno saranno oltre 50 gli artisti provenienti da tutta Italia, dall'Europa e dal mondo che coloreranno la città con i loro gessetti per un evento unico nel suo genere. Il tema di quest'anno è: "Maria, Arte e Sapienza". La direzione artistica è della professoressa Antonella Larosa.

L'arte dei madonnari, con la sua tradizione millenaria, si inserisce nell'anniversario dei Miracoli della patrona della città, la Madonna della Montagna. "Il Concorso Internazionale dei Madonnari in questi anni ha sempre di più rafforzato il legame della città verso la Madonna, Regina e Patrona della città - afferma il parroco don Mino Ciano -. La preghiera che gli artisti recitano sull'asfalto, con i loro gessetti, quest'anno si colloca all'interno delle manifestazioni dei 130 anni dai Miracoli". "Taurianova vivrà in questo 2024 un anno straordinario - afferma l'assessore alla Cultura di Taurianova Maria Fedele - sotto l'egida di Capitale del Libro. Non possiamo che essere orgogliosi di questa particolare rete di protocolli d'intesa che evidenzia il desiderio mai sopito di una crescita sociale e culturale nella nostra città". "Siamo felici di annunciare la nona edizione del nostro Concorso - afferma l'arch. Giacomo Carioti, presidente dell'Associazione Amici del Palco - all'interno di un anno importante per la nostra città.

In questi anni abbiamo lavorato affinché l'arte mescolandosi alle tradizioni, potesse regalare all'evento una peculiarità artistica-culturale e quest'anno celebrare i madonnari nella cornice della Capitale del Libro e nell'anno di grazia in cui Taurianova riceverà anche il titolo di città mariana, per noi è davvero bello e gratificante".

Oltre alle opere dei madonnari professionisti, vi saranno iniziative pensate per i più piccoli con laboratori ludico-didattici e spazi dedicati agli artisti emergenti, ma anche intrattenimento e spettacoli musicali.



