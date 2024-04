Natante in avaria nello Ionio, soccorsa coppia di diportisti

Una coppia di diportisti in difficoltà a bordo di un natante al largo delle coste dello Ionio è stata soccorsa da due motovedette della Guardia costiera salpate rispettivamente al porto di Crotone e da quello di Cirò Marina a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa della Capitaneria di porto crotonese.

L'unità da diporto a motore di circa 15 metri con a bordo la coppia in navigazione a circa 20 miglia dalla costa ha avvertito una grave avaria ai propulsori che ne hanno determinato l'arresto e l'impossibilità di governare il mezzo nautico anche in relazione al peggioramento delle condizioni meteomarine.

Giunti sul posto e dopo avere intercettato il natante in difficoltà e accertato le buone condizioni di salute dei due diportisti, gli equipaggi della Guardia costiera hanno provveduto a fornire la necessaria assistenza sino all'arrivo nel porto di Cirò Marina a distanza di qualche ora.



