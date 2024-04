Nuova caserma Cc a Santo Stefano Aspromonte in bene confiscato

Sarà inaugurata lunedì 22 aprile, alle ore 17, la nuova caserma dei carabinieri di Santo Stefano in Aspromonte. La caserma é stata realizzata in un immobile confiscato alla criminalità organizzata.

Alla cerimonia d'inaugurazione interverrà il comandante generale dei carabinieri, generale di Corpo d'armata Teo Luzi.

Lo stabile che ospita la caserma é stato assegnato ai carabinieri dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. L'Arma ha poi provveduto a riqualificarlo e ad adeguarlo alle esigenze operative e di sicurezza.



