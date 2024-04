Maltratta per anni la moglie, allontanato dalla casa familiare

Personale della Squadra mobile di Crotone ha eseguito la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, disposta dal Gip, nei confronti di un uomo di 48 anni, indagato per maltrattamenti in famiglia, commessi in danno della moglie.

Il provvedimento è scaturito dalla denuncia della donna e dai successivi accertamenti condotti dagli investigatori della Squadra mobile, che hanno permesso di ricostruire la vicenda, connotata, secondo l'accusa, da aggressioni verbali, offese e insulti, e fisiche perpetrate per anni dall'uomo nei confronti della moglie, anche dopo la separazione. L'uomo, infatti, avrebbe continuato a maltrattare la donna, non volendo lasciare il tetto coniugale, come concordato nell'atto di separazione.

Dopo la denuncia è stata attivata immediatamente la procedura del "codice rosso", con il coordinamento della Procura di Crotone. In breve tempo sono stati raccolti elementi sulla base dei quali la Procura ha chiesto e ottenuto dal gip l'emissione della misura cautelare.



