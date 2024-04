Il 18 Consiglio regionale, dibattito su Autonomia differenziata

Si parlerà di Autonomia differenziata nel corso della prossima seduta del Consiglio regionale, convocata dal presidente, Filippo Mancuso, per il 18 aprile alle 10.

Il progetto proposto dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, è l'ultimo dei sette punti inseriti nell'ordine del giorno della riunione, sul quale é previsto un dibattito.

Al primo punto c'é la "Proposta di provvedimento amministrativo n. 156/12^, di iniziativa della Giunta, recante: 'Approvazione Programma Regionale ponte per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle foreste regionali anno 2024" - (Relatore: consigliere Gentile)".

Seguono la "Proposta di provvedimento amministrativo n.158/12^, di iniziativa della Giunta, recante: "Bilancio di previsione 2024-2026 dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica Calabria (Aterp Calabria)" - (Relatore: consigliere Montuoro); la Proposta di provvedimento amministrativo n.

159/12^, d'iniziativa della Giunta, recante: " Bilancio di previsione 2024 - 2026 dell'Azienda Regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese (Arsac) " - (Relatore: Consigliere Montuoro); Proposta di provvedimento amministrativo n. 160/12^, d'iniziativa della Giunta, recante: " Rendiconto esercizio 2021 dell'Azienda Calabria lavoro" -(Relatore: consigliere Montuoro); Proposta di provvedimento amministrativo n. 161/12^, d'iniziativa della Giunta, recante: "Modifica schema-tipo di convenzione tra la Regione Calabria e i Gruppi appartamento per l'erogazione di servizi socio-assistenziali" - (Relatore: consigliere Straface)".

Il sesto e penultimo punto dell'ordine del giorno è l'esame della Proposta di legge n. 273/12^, d'iniziativa della Giunta, recante: "Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni" - (Relatore: consigliere Straface).



