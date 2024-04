Morto Angelo Donato, già sindaco di Catanzaro e senatore Dc

E' morto l'ex senatore democristiano Angelo Donato. Avrebbe compiuto novant'anni il prossimo 12 aprile.

Nato a Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro, è stato, nella seconda metà del secolo scorso, una delle figure di primo piano dello scudocrociato in Calabria. Eletto come consigliere comunale di Chiaravalle Centrale è stato sindco della cittadina dal 1965 al 1970. Poi consigliere regionale e assessore in Calabria. Ha ricoperto la carica di sindaco di Catanzaro dal 1985 al 1987 prima di diventare senatore per due legislature dal 1987 al 1994. "Chiaravalle Centrale, in questo giorno di lutto - afferma il sindaco della cittadina Domenico Donato, nipote dell'uomo politico scomparso - si stringe attorno alla memoria di un uomo che ha segnato profondamente non solo la storia politica e culturale della nostra città ma anche di Catanzaro e della Calabria tutta: Angelo Donato. Oggi ci ha lasciati, un vuoto che sarà difficile colmare. La sua carriera politica, costellata di importanti successi e ruoli di prestigio, si intreccia indissolubilmente con la mia vita personale. Angelo, oltre ad essere una figura di spicco della politica italiana, era mio zio".

"Per quanto sia difficile separare il ruolo istituzionale dall'affetto familiare - conclude il sindaco - in questo momento di dolore, preferisco ricordarlo semplicemente come zio Angelo, l'uomo che, con il suo esempio, ha segnato la mia vita e quella di molti altri".



