Agricoltura bio per l'inserimento lavorativo di disabili

Potenziare l'attività in serra attraverso l'installazione di un impianto di coltivazione idroponica biologica per rafforzare l'intento di inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva. E' l'obiettivo della cooperativa sociale "Agrama", presieduta da Guglielmo Merazzi, che si trova in località Fieri di Belcastro, nel catanzarese. Una coop che ha come mission quella di curare un'attività di produzione agricola adoperando esclusivamente il metodo biologico ed ecosostenibile e con obiettivi mirati all'inserimento socio-lavorativo per ragazzi e ragazze con problematiche di tipo intellettivo e relazionale.

Adesso, grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Chiesa Valdese - che ha creduto nella validità del progetto "Inclusione e nuove abilità in agricoltura sociale" destinando parte dei fondi dell'8 per mille per facilitare l'accompagnamento in percorsi lavorativi preceduti da tirocini mirati - si sono gettate le basi per far acquisire ai ragazzi con disabilità competenze nel campo dell'idrocoltura spendibili nel mondo del lavoro.

In una prima fase sono state ripristinate delle serre compromesse da atti vandalici e dal maltempo, "cuore pulsante" delle attività della cooperativa, che si susseguono da anni in località Fieri a Belcastro. Quindi i volontari si sono concentrati sulla conduzione assistita per la coltivazione delle piante a dimora e la loro assistenza durante la fase di crescita.

Nino Dell'Acqua, impegnato nell'attività di coltivazione all'interno della cooperativa, ha sottolineato come la nuova metodologia facilita i ragazzi coinvolti, non dovendo più ricorrere alle continue "zappettature" del terreno perché la crescita delle piantine avviene totalmente in acqua, tramite un sistema di ricircolo a regime completamente automatizzato.

"Attraverso il recupero e la messa in attività delle due serre presenti a Belcastro - ha sostenuto Dell'Acqua - si intende favorire l'acquisizione di nuove competenze che mirano all'inserimento lavorativo delle persone che si trovano in situazioni di svantaggio ed a rischio di esclusione sociale.

Dopo la fase di formazione, infatti, spetterà proprio ai ragazzi con disabilità, beneficiari del progetto, occuparsi della conduzione dell'impianto di coltivazione idroponica biologica".





