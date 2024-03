Non rispetta obblighi, arrestato sorvegliato speciale

Sottoposto alla sorveglianza speciale, viola le prescrizioni impostegli. Un trentasettenne, sottoposto alla misura, è stato arrestato dai carabinieri in glagranza di reato a Bagnara Calabra.

L'uomo è stato sorpreso dai militari, impegnati in un servizio di pattuglia, al bancone di un bar a consumare una bevanda. Accortosi della presenza dei carabinieri in servizio, il trentasettenne ha cercato invano di nascondersi alla loro vista e di sfuggire al controllo ma è stato raggiunto e fermato poco dopo. Tra i vari obblighi impostigli dal Tribunale di Reggio Calabria e che lui non avrebbe rispettato c'è quello di rincasare non più tardi delle ore 19 e di non accedere all'interno di esercizi pubblici dalle ore 17 in poi.



