Insulta capotreno che gli chiede biglietto, denunciato

Un uomo di 43 anni é stato denunciato in stato di libertà dalla Polfer dopo che, poco prima, nella stazione ferroviaria di Reggio Calabria-Pentimele, aveva insultato la capotreno del convoglio su cui viaggiava che gli aveva chiesto di esibire il biglietto.

Il 43enne, che dopo l'episodio si era allontanato, è stato rintracciato dai poliziotti dopo la denuncia presentata dalla capotreno oggetto degli insulti. Nel momento in cui é stato individuato e bloccato, l'uomo è stato trovato in possesso di un bastone di legno che nascondeva sotto il giubbotto.

Dalle indagini é emerso, tra l'altro, che l'uomo in passato era stato condannato per azioni violente nei confronti del genere femminile.

Il 43enne è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.





