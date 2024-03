Primo film da regista per Moni Ovadia, girato a Catanzaro

Moni Ovadia, a 77 anni, fa il suo esordio alla regia con "La terra senza", girato a Catanzaro.

Il film dello scrittore ed attore di origine bulgara sarà presentato in anteprima nazionale il 27 marzo nel cinema-teatro Comunale del capoluogo calabrese.

Il film è tratto dall'omonima pièce teatrale scritta da Anna Vinci ed é stato prodotto dalla "Illa Palma", di Rean Mazzone, in collaborazione con Rai Cinema. Le musiche originali sono di Mario Incudine. Dopo Catanzaro, il film sarà presentato l'8 aprile a Milano, al cinema Mexico, ed il 12 aprile a Roma al "Quattro fontane".

"Abbiamo il piacere di battezzare e accompagnare - afferma il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita - l'uscita al cinema di un film che non è solo ambientato nella nostra città, ma ne fa un elemento centrale nel racconto, con i suoi luoghi e scorci suggestivi e pieni di fascino. Spero che questa produzione, sulla scorta degli altri recenti titoli cinematografici girati a Catanzaro e ben supportati dalle amministrazioni vecchie e nuove della città, possa contribuire a far conoscere e promuovere il nostro territorio al pubblico e nel grande circuito dell'audiovisivo. Operazioni di questo genere rappresentano opportunità preziose di lavoro e di indotto e offrono stimoli positivi per una narrazione più autentica di Catanzaro".



