Sorpreso a bruciare rifiuti, denunciato per combustione illecita

Lo hanno sorpreso mentre stava collocandolo su un cumulo di materiale preesistente che bruciava, altri rifiuti come materiale plastico e polistirolo. Un uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali a Santa Maria del Cedro con l'accusa di abbandono e combustione illecita di rifiuti.

I militari, attirati dal fumo intenso proveniente da un terreno privato in località "Rispaldo" del comune della costa tirrenica cosentina, accertavano la presenza del proprietario intento a bruciare i cumuli. All'uomo è stato subito contestato il reato e gli è stato intimato di spegnere le fiamme.

Da una verifica ulteriore condotta sul terreno di sua proprietà della persona denunciata sono stati trovati abbandonati su suolo nudo anche diversi altri cumuli contenenti piastrelle, materiale plastico, calcinacci, elementi in ferro e alluminio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA