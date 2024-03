Comune Taurianova, si estende la banda ultralarga

Si estende la banda ultra larga a Taurianova. "Il potenziamento della nuova tecnologia sarà possibile - informa il sito del Comune - nel tempo e per zona, a partire dal 24 maggio prossimo, con l'obiettivo di portare le comunicazioni definitivamente ad una velocità di almeno 30 Mbit/s. Si prosegue con la dismissione della centrale di via Calvario, zona nei pressi del cimitero monumentale dell'ex Radicena, quindi nella parte alta e centrale della città l'operatore Tim, secondo quanto comunicato durante una call all'assessore alla Smart City, Simona Monteleone, proseguirà a realizzare quanto autorizzato già con due delibere del 2019 e del 2021 dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni".

"In questa nuova fase - riporta ancora il sito - saranno ben 63 le utenze che non potranno più essere servite in maniera tradizionale ma con la fibra ottica conservando comunque lo stesso numero telefonico e lasciando agli utenti la facoltà di scegliere se servirsi o meno delle nuove offerte. "L'adeguamento tecnologico che Taurianova sta conoscendo - afferma l'assessore Monteleone - deve essere il più capillare e spalmato possibile, ecco perché abbiamo dato la nostra disponibilità a rilanciare le informazioni di servizio che sono utili per rendere il cittadino più consapevole di fronte alle scelte che andrà a fare".

"Vogliamo diventare una città in cui grazie agli eventi culturali di primordine e grazie ad una posizione geografica fortunata un numero crescente di persone decidono di stabilirvisi o di visitarla - aggiunge il sindaco Biasi - ecco perché il potenziamento della banda ultralarga migliora gli standard dei servizi che possiamo offrire e segna a nostro favore un punto qualificante della partita per la democrazia digitale. Non devono più esistere aree svantaggiate del Paese perché la rete internet è più lenta, oppure perché acriticamente rifiutiamo il progresso in nome di una ideologia passatista: Taurianova entra nel futuro e, contemporaneamente, partecipa ai processi della rivoluzione tecnologica con un suo punto di vista che coniuga la necessaria vigilanza per il rispetto dell'ambiente e della salute, e l'investimento per favorire le nuove ere digitali che ci attendono".



