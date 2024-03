Gip libera ultras Catanzaro dopo scontri nel derby

Il gip di Catanzaro Sara Mazzotta, all'indomani dell'udienza di convalida degli arresti seguiti ai disordini dopo il derby di serie B Cosenza-Catanzaro di domenica scorsa, ha convalidato l'arresto in flagranza differita effettuato martedì 5 marzo nei confronti di otto tifosi del Catanzaro accusati di resistenza aggravata e danneggiamento.

Per quanto riguarda le misure cautelari il giudice ha stabilito di rimettere in libertà sei ultrà che erano sottoposti ai domiciliari e di comminare l'obbligo di firma e il divieto di dimora a Cosenza per altri due. Il gip ha disposto l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e di dimora a Cosenza nei confronti di Antonio Trapasso e Danilo Barbagallo.

Tornano in libertà Chris Squillacioti, 31 anni; Tommaso Trapasso, 29 anni; Emanuel Rosario Giampà, 32 anni; Domenico Rotundo, 36 anni; Gianluca Bianco, 48 anni; Christian Marco Lombardo, 43 anni. Risultano indagati a piede libero Antonio Nisticò, 41 anni; Mario Smorfa 39 anni e Luigi Fortunato, 51 anni nei confronti dei quali, ieri, il pm Domenico Assumma aveva chiesto la misura dei domiciliari per pericolo di fuga.

I tifosi del Catanzaro sono difesi dagli avvocati Alessio Spadafora, Giovanni Merante, Antonella Canino e Francesco Iacopino.



