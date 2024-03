Minacce a due parroci nel Vibonese, l'Esercito sul posto

È arrivato l'Esercito a Cessaniti per svolgere attività di vigilanza sul territorio, affiancandosi ai carabinieri, dopo le intimidazioni subite di recente da due parroci, don Felice Palamara e don Francesco Pontoriero.

Il piano di vigilanza con l'ausilio dell'Esercito è stato predisposto dal prefetto di Vibo Valentia, Giovanni Grieco, allo scopo di intensificare i servizi di sicurezza ed il controllo del territorio.

Una delegazione di carabinieri e militari dell'Esercito ha anche incontrato il Commissario prefettizio Sergio Raimondo, che gestisce il Comune di Cessaniti dopo lo scioglimento dell'ente per condizionamenti della criminalità organizzata.

La situazione dell'ordine pubblico in provincia di Vibo Valentia ha registrato un ulteriore elemento di preoccupazione dopo che nei giorni scorsi è stata recapitata al vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, una busta contenente un proiettile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA