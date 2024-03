Smette di andare a scuola perchè bullizzato,denunciati 5 minori

Cinque minori sono stati denunciati in stato di libertà dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Gioia Tauro. I ragazzini, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, avrebbero posto in essere diversi atti di bullismo nei confronti di un loro coetaneo che frequenta lo stesso loro istituto scolastico.

La giovane vittima, accompagnata dai propri genitori, ha raccontato ai poliziotti del Commissariato i reiterati episodi di violenza fisica e verbale a cui sarebbe stato sottoposto in ambito scolastico e non. Circostanze che, secondo quanto emerso dal suo racconto, hanno provocato in lui un forte timore ad uscire di casa e lo hanno indotto a non frequentare più le lezioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA