Due auto distrutte e una danneggiata da un incendio a Cassano

Un incendio di natura dolosa ha distrutto due auto, una Citroen C3 e un Bmw X3, e ne ha danneggiata una terza, una Opel Agila. Tutte e tre le auto erano parcheggiate in Via 4 Novembre, zona densamente abitata posta nella zona nord di Cassano. Da quanto si è appreso le fiamme sembra che siano partite dalla Citroen C3, di proprietà di un sessantasettenne disoccupato cassanese, per poi interessare la Bmw e l'Opel.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che hanno provveduto a spegnere le fiamme e i carabinieri della Compagnia di Cassano che hanno effettuato i rilievi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA