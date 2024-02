Cutro: nomi vittime naufragio letti prima di partita di calcio

E' iniziata con la lettura dei 94 nomi delle vittime della strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, la partita amichevole di calcio organizzata da ResQ che ha aperto la tre giorni di manifestazioni promosse organizzate dalla Rete 26 febbraio in occasione dell'anniversario del naufragio. Un match, giocato allo stadio Ezio Scida di Crotone, all'insegna dello sport inclusivo, solidale, di memoria e denuncia al quale hanno partecipato circa 40 persone, uomini e donne, tra cui alcuni familiari delle persone annegate.

Tutti accompagnati da due storici professionisti, come Damiano Tommasi, ex centrocampista dell'As Roma e della nazionale e attuale sindaco di Verona, e Antonio Galardo, già capitano e bandiera dell'FC Crotone. La gara è terminata 3-3.

Alla partita ha assistito anche Khaled Ahmad Zekriya, ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Afghanistan a Roma.





