Aveva in casa una pistola clandestina, arrestata un'anziana

Aveva in casa una pistola clandestina. Una donna di 78 anni è stata arrestata dai carabinieri e posta ai domiciliari a Gioia Tauro con l'accusa di detenzione illegale di armi.

I militari, nel corso di un controllo ai legali detentori di armi, hano effettuato un averifica nell'abitazione dell'anziana il cui marito, già detentore di armi è deceduto da anni, trovando, all'interno di intercapedine del soffitto una pistola avvolta in un panno con 103 proiettili contenuti in un sacchetto di plastica.



