Auto contro guardrail allo svincolo dell'A2, un morto

Una persona è morta ed altre tre sono rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale avvenuto a Lamezia Terme allo svincolo per Salerno dell'autostrada A2 del Mediterraneo.

Un'auto, una Citroen Pallas, sulla quale viaggiavano quattro persone di uno stesso nucleo familiare, per cause in corso di accertamento, è andata ad impattare violentemente contro lo spartitraffico. Il conducente è morto mentre le altre tre persone sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco di Catanzaro e del distaccamento di Lamezia Terme. Feriti in modo grave sono stati portati in ospedale con l'elisoccorso e con ambulanze.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Lo svincolo dell'A2 in direzione Salerno è stato chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.



