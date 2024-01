In ospedale Cosenza nuovo braccio robotico per neurochirurgia

E' stato inaugurato stamani, nell'ospedale Annunziata di Cosenza il braccio robotico per la neurochirurgia acquistato per oltre un milione di euro, con i fondi del Pnrr, insieme ad un apparato di imaging intraoperatorio 2D/3D che sarà utilizzato sia per la chirurgia spinale che per quella celebrale.

"Si tratta - ha detto il commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Vitaliano De Salazar parlando con i giornalisti a margine dell'inaugurazione - di un ulteriore tassello del progetto di ammodernamento dell'ospedale, con un macchinario di tecnologia avanzatissima. Proseguiamo nel cammino rigoroso ma inarrestabile intrapreso un anno fa che porterà la sanità cosentina e calabrese a un livello superiore e con un futuro importante, grazie all'unione tra ricerca e assistenza".

"L'ospedale - ha aggiunto De Salazar - sta moltiplicando le sue eccellenze. Nell'ultimo anno, questo ospedale ha fatto più di 1.200 interventi chirurgi per un ammontare di 11 milioni di euro, rispetto al 2022 che stava sprofondando. Questi risultati non si percepiscono nell'immediato ma stiamo curando e a luglio avremo un nuovo pronto soccorso. Spero che questo a breve sia percepito anche dai cosentini".

Il nuovo strumento è stato installato nella sala operatoria dedicata alle attività di neurochirurgia. "Questa innovazione tecnologica, composta da due apparecchiature, migliora le performance - ha detto il direttore della Uoc di Neurochirurgia, Salvatore Aiello - grazie ad interventi sempre meno invasivi e veloci".

"L'Unical prosegue nel suo impegno per migliorare la sanità calabrese, una missione in cui crediamo - ha dichiarato il rettore dell'Università della Calabria Nicola Leone - e che sta portando eccellenti risultati. Meno di un anno fa l'installazione del robot Da Vinci, lunedì scorso hanno preso servizio quattro docenti medici e tre di loro come direttori delle unità operative complesse e questo ci consentirà ad ottobre di aprire quattro nuove scuole di specializzazione importanti. Dunque, lavoriamo in piena sinergia con il commissario De Salazar, a beneficio di tutta la comunità".





